Greve dos motoristas: Após manifestações, veja se sua linha está normalizada nesta quinta

Com a greve dos motoristas e cobradores de ônibus confirmada para esta sexta-feira (6), o paulistano já sabe que precisa se programar para encontrar caminhos alternativos.

Porém, o desafio de voltar para casa na hora do rush já começa nesta quinta-feira (5), após horas de manifestações que tomaram as principais vias e corredores e fecharam terminais em todas as regiões de São Paulo.

Desde o anúncio da greve, por volta das 17h, a operação de ônibus nos terminais urbanos foi retomada gradativamente. Está na dúvida se a linha que você usa para voltar para casa já está normalizada? Confira no Site Olho Vivo, da SPTrans.