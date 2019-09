Greve de ônibus: sistema municipal pode parar nesta sexta em São Paulo

Quem depende dos ônibus municipais para se locomover na cidade de São Paulo deve ficar atento, pois uma nova greve de funcionários pode afetar o serviço nesta sexta-feira (6). No fim da manhã desta quinta (5), motoristas e cobradores fizeram uma caminhada no centro até a sede da prefeitura, organizada pelo Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo).

A categoria acusa a administração municipal de reduzir o sistema de transporte público, com demissões e menor número de ônibus nas ruas, e pede o cancelamento da licitação dos ônibus, que foi considerada inconstitucional pela Justiça. Eles se reúnem às 16h no CMTC Clube, na Luz, centro, para definir se farão uma greve e como ela funcionará.

No fim de julho, o Sindmotoristas cancelou uma greve prevista após acordo com a prefeitura. Na ocasião, eles protestavam contra uma determinação da SMT (Secretaria Municipal de Transportes) que removeu o espaço do cobrador de alguns novos modelos de ônibus que seriam implementados a partir deste mês.

Veja também:

Justiça decreta prisão de acusados de torturar jovem em supermercado

Bolsonaro assina decreto para implementar escolas cívico-militares nos estados