Greve de ônibus: manifestação trava corredor e paralisa terminal

Motoristas e cobradores de ônibus protestam nesta quinta-feira (5) no viaduto do Chá, no centro, para que as reivindicações da categoria sejam atendidas.

Alguns coletivos bloqueiam parcialmente o Corredor Norte-Sul, nos dois sentidos, na altura do túnel Anhangabaú. Apenas a faixa da esquerda está liberada ao tráfego para cada lado da via. Ouvintes da Rádio Trânsito relatam que alguns ônibus estão parados também em outros pontos da cidade.

Reprodução

No terminal Santana os ônibus estão paralisados – apenas os circulares na Avenida Cruzeiro do Sul operam. O grupo cobra uma reunião com o prefeito Bruno Covas (PSDB)

Entre as reivindicações está o pagamento da PLR (Participação dos Lucros e Resultados), que tinha como prazo esta quinta. Eles também cobram posicionamento sobre cortes nas frotas de ônibus, que podem causar demissões.

Uma assembleia irá discutir uma paralisação para sexta-feira. Saiba mais no link abaixo: