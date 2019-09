Dupla Sena 1983: Veja os números desta quinta-feira, 5 de setembro

O concurso 1.983 da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira, 5 de setembro, um prêmio de R$ 3,7 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para o primeiro ou segundo sorteio.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A DUPLA SENA NESTA TERÇA-FEIRA SÃO:

1º Sorteio

05, 06, 15, 31, 38, 40

2º Sorteio

04, 16, 32, 43, 47, 49

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça (3), ninguém acertou as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 15 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 9 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 3,8 mil e R$ 5,8 mil. Clique aqui para conferir os números sorteados.