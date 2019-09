Chineses afirmam ter feito primeiro clone de um gato

Uma empresa chinesa de nome Sinogene afirma ter feito sua primeira clonagem bem-sucedida de um gato. O original é o falecido "Dasuan", gatinho da raça British shorthair, que pertenceu à Huang Yu, de 23 anos.

A semelhança entre os dois gatos é de mais de 90%, afirma Huang Yu, e o procedimento custou 250.000 yuan (cerca de R$ 143,4 mil).

LEIA MAIS:

Novo procurador-geral da república pode ser anunciado nesta quinta-feira

De filtros a testes, Warner lança aplicativo de ‘Friends’ com várias funções

Dasuan-clone nasceu em julho, sete meses após a morte do animal original. O laboratório que lhe deu vida já realizou o procedimento de clonagem com mais de 40 cães – num processo custando mais de R$ 217 mil.

Meet Garlic, China's first clone cat. "The kitten named Garlic was born on July 21 in a laboratory of the biotechnology company Sinogene. It was born from an embryo carried by a surrogate mother. Garlic is currently in a good condition. pic.twitter.com/cYFMUBuRnK

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 21, 2019