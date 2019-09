Bolsonaro volta a defender emenda do teto de gastos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a defender na manhã desta quinta-feira (5) a emenda do teto de gastos, destacando que “ceder ao teto é abrir uma rachadura no casco do transatlântico”. Para ele, é preciso reduzir despesas, combater fraudes e desperdícios.

Criada em 2016, a emenda constitucional do teto de gastos estabelece que as despesas totais da União não podem crescer além da inflação, mesmo que a receita cresça. A norma visa barrar a expansão da dívida pública.

Desde a implementação, o governo se vê obrigado a reduzir as despesas discricionárias, pois as obrigatórias continuam subindo. Na quarta-feira (4), Bolsonaro deu aval à proposta de mudança na emenda do teto de gastos, proibindo que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação.

Ele orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a elaborar estudos para que ajustes sejam propostos ao Congresso, segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.