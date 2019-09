SPTrans abre vagas de estágio e cadastro reserva

A São Paulo Transporte S.A (SPTrans) abriu nesta quarta-feira (4) o processo seletivo para preencher 51 vagas de estágio e cadastro reserva. Serão selecionados estudantes do ensino técnico, superior e também do médio, com variações em remuneração e áreas do conhecimento.

A inscrição deve ser realizada até as 23h59 do dia 15 de setembro, pelo site www.ciee.org.br. A prova objetiva de 30 questões será realizada no dia 6 de outubro – para ela, o candidato deve estar levando caneta esferográfica azul ou preta de material transparente, documento de identidade original ou cópia autenticada.

São 35 vagas para o ensino médio, que oferecem bolsa auxílio de R$ 529,32 por mês. A jornada para estes estudantes é de seis horas diárias.

Para o ensino técnico, estão abertas cinco vagas par a área de Informática e uma para Administração. Os estudantes dos cursos técnicos em Edificações, Secretariado, Manutenção Automotiva e Segurança do Trabalho podem concorrer às vagas de cadastro reserva.

Para o ensino superior, as bolsas-auxílio variam de acordo com a evolução no curso. Neste caso, há vagas em Administração, Direito e Secretariado.

Para saber mais, acesse o edital neste link.