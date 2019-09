Fies: Seleção para vagas remanescentes começa nesta quarta-feira

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) dá início nesta quarta-feira (4) ao processo seletivo para vagas remanescentes do segundo semestre de 2019. A primeira etapa consiste em uma inscrição gratuita daqueles que estiverem interessados em obter financiamento para cursos superiores não gratuitos.

As vagas são limitadas, pois correspondem àquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos regulares, seja por desistência ou falta de documentação. Agende-se e anote as datas a seguir para não perder o período de inscrição.

Até sexta-feira (6), as vagas ofertadas pertencem às seguintes áreas: saúde, engenharia e ciência da computação, licenciatura, pedagogia normal e superior. Esses cursos são definidos como prioritários para o programa.

A partir de sábado (7), todas as áreas estarão listadas. O prazo para se inscrever varia se o candidato já estiver ou não estudando em uma instituição de ensino superior. Os que não estiverem matriculados têm até dia 11 de setembro para se candidatar, enquanto o prazo vai até 29 de novembro para os matriculados.

Após a conclusão da inscrição, o candidato tem dois dias úteis para validar as informações na instituição de ensino.

Os requisitos para participar são:

Ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero;

Comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Candidatos que não tenham quitado um financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo não podem se inscrever.

A seleção será feita de acordo com a ordem de conclusão das inscrições, por meio de uma lista de espera.