70% reprovam Eduardo Bolsonaro como embaixador nos EUA, diz Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou nesta quarta-feira (4) novos dados de sua pesquisa de opinião sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro na Presidência da República. O levantamento tem como foco a indicação do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Segundo o instituto, 70% dos entrevistados disseram que Bolsonaro não age bem ao indicar seu filho para a posição diplomática de destaque. Outros 23% aprovam a atitude do presidente, 5% não sabiam responder e 1% afirmaram que o líder do executivo “não está agindo bem nem mal”.

Para chegar aos dados, revelados em matéria do jornal “Folha de S.Paulo”, o Datafolha entrevistou 2.878 pessoas em 175 municípios brasileiros entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos foi anunciada pelo presidente da República em junho, mas até o momento não foi oficializada. Para que o deputado federal assuma o cargo em Washington, capital americana, é preciso que o processo seja aprovado no Senado em duas etapas – primeiro, na Comissão de Relações Exteriores e, depois, no plenário da Casa.

Popularidade em queda

Na segunda-feira (2), o Instituto Datafolha divulgou os principais dados da pesquisa de opinião do presidente Jair Bolsonaro. Seu governo foi considerado “ruim/péssimo” por 38% dos entrevistados, contra 29% de “bom/ótimo”. Outros 30% disseram ser “regular”.

Os dados apontam uma queda na popularidade do presidente ao serem comparados à pesquisa de abril do mesmo instituto, em que 30% consideravam o governo atual “ruim/péssimo”, 32% “ótimo/bom” e 33% “regular”.