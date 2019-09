Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quarta, 4 de setembro

O mercado financeiro registrou na terça-feira (3) queda de seus principais ativos. O dólar recuou 0,09%, após sucessivas altas desde a semana passada, e chegou ao final do dia cotado a R$ 4,18. Mas o valor ainda é o mais alto desde 13 de setembro do ano passado, quando a moeda norte-americana alcançou R$ 4,196.

No câmbio turismo, a divisa era vendida, em espécie (papel moeda), a R$ 4,80.

O Ibovespa, principal índice da B3 (a bolsa de valores oficial do Brasil) também terminou o pregão em queda e abaixo dos 100 mil pontos. A desvalorização do índice foi de 0,94%, com 99.680 pontos no fechamento do pregão. A guerra comercial entre os EUA e a China permaneceu, novamente, como o foco principal da sessão de terça.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin