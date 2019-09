Clima: 16 árvores caem pela cidade com chuvas

Com as chuvas que, ao longo do dia de ontem, foram e voltaram em diferentes momentos e que chegaram a forte intensidade, 16 árvores caíram, segundo o Corpo de Bombeiros.

No final da tarde, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) chegou a colocar a zona sul e a marginal Pinheiros em estado de atenção para alagamentos, encerrado às 19h.

Para esta quarta-feira, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê tempo nublado, com chuviscos isolados, e temperatura de 16ºC a 20ºC.