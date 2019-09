Carro abandonado na rua? Avise as autoridades neste novo aplicativo

Carros, caminhões e utilitários abandonados nas ruas das cidades geram uma série de problemas que vão desde segurança e mobilidade até a saúde pública. É possível denunciar o abandono de veículos por meio de canais de atendimento das prefeituras, no entanto, alguns moradores evitam fazê-lo, por medo de retaliação, ou pela demora no atendimento.

Com essa preocupação, o aplicativo QZela, lançado há um mês no Brasil, oferece um canal para realizar a denúncia anônima. A ferramenta é gratuita, e está disponível para celulares com sistemas iOS e Android.

Já na tela inicial do app, o usuário visualiza um mapa do entorno com raio delimitado para melhor precisão de dados. Basta selecionar o tipo de ocorrência, registrar até três fotos e enviar.

Veículos abandonados são apenas uma das 400 categorias de problemas de zeladoria urbana que podem ser relatados pelo munícipe. Largados nas ruas ou calçadas, os veículos se transformam em esconderijo para criminosos, perigo para crianças, local de acúmulo de poeira, lixo ou sujeira de galhos de árvores, além de serem focos de dengue e outras doenças.

Após recebida a denúncia, agentes da administração pública afixam uma notificação no veículo, para que o proprietário possa ter tempo de tomar uma atitude em prazos que variam de cerca de cinco dias úteis até um mês. Na falta de providências, o abandono é caracterizado e a remoção, agendada.

Os motivos para abandonar um veículo variam, incluindo problemas na documentação, falta de condições de arcar com custos de manutenção, ausência do proprietário e outras circunstâncias que envolvem ilegalidades.

Além do abandono, o cidadão pode relatar outros tipos de problemas nas calçadas, vias, sistemas de comunicação, água e esgoto, parques, praças, praias e outros locais geridos pela administração pública. Todas as informações são sigilosas e registradas em tempo real.