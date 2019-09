Sobrados não demolidos de vila no Tatuapé podem virar patrimônio histórico

Os dois sobrados que restaram da Vila Operária João Migliari, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, receberam o aval para análise de tombamento como patrimônio histórico. A decisão foi tomada na noite de segunda-feira (2) pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

Ivan Vasconcelos é o locatário dos imóveis que continuam em pé e comemorou a decisão do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico), ainda que isso não traga de volta os prédios demolidos.

Veja também:

Anitta cancela participação em programa por ser diagnosticada com estafa

Prefeitura retoma contratos de vigilância e zeladoria em parques de São Paulo

Os espaços são usados como barbearia e bar, mas Vasconcelos não sabe o que esperar do futuro do negócio e nem se vai continuar tocando o comércio no local.

Não há prazo para a conclusão da análise do pedido de tombamento do imóvel.