Israel envia 11 bombeiros para ajudar a combater queimadas na Amazônia

Após conversa entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e presidente Jair Bolsonaro, um grupo de combatentes de incêndios do Corpo de Bombeiros e Salvamento de Israel embarcará na noite desta terça-feira (3) rumo à Amazônia.

LEIA MAIS:

Sobrados não demolidos de vila no Tatuapé podem virar patrimônio histórico

Prefeitura retoma contratos de vigilância e zeladoria em parques de São Paulo

A delegação deve "prestar assistência, transferência de conhecimento e experiência profissional às autoridades brasileiras" nas zonas de incêndio.

O grupo conta com 11 especialistas em incêndios florestais. O chefe da delegação é o comandante Yair Elyakim.

No primeiro ano de governo Bolsonaro, as relações entre Israel e Brasil foram fortalecidas após a visita do primeiro-ministro Netanyahu ao Brasil e a do presidente brasileiro a Israel.