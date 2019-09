Pedreiro é baleado no rosto enquanto trabalhava no RJ; moradores protestam

Manifestantes fecharam hoje (3) a Avenida Brasil, principal via de ligação entre a zona oeste e o centro da cidade do Rio de Janeiro, depois que um morador foi baleado durante uma operação policial na comunidade de Vila Kennedy, na zona oeste. Segundo a Polícia Militar, um tiroteio começou depois que policiais foram atacados por criminosos.

A polícia diz que só depois da troca de tiros foi informada sobre a ocorrência de um homem baleado. De acordo com o veículo de comunicação comunitário Voz de Vila Kennedy, o homem era um pedreiro e foi morto com um tiro no rosto, enquanto trabalhava em uma laje.

Um Pedreiro foi morto enquanto trabalhava em uma laje na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (03). Moradores realizam um protesto, e a Avenida Brasil, neste momento, está interditada nos dois sentidos da via, na altura da comunidade. #BandNewsFM pic.twitter.com/M9PAOFfSGB — BandNews FM – Rio (@bandnewsfmrio) September 3, 2019

A Polícia Militar não deu outras informações sobre as circunstâncias da morte do homem. Logo depois da morte, os moradores fecharam a Avenida Brasil no final da manhã. Policiais tentaram reabrir a via, mas os manifestantes voltaram a interditá-la.