Metro Jornal promove evento para pais e educadores sobre como melhorar relação com adolescentes

Autor de vários livros sobre educação e relações familiares, Içami Tiba costumava dizer que a adolescência é um novo nascimento. Essa fase da vida, que marca a transição entre a infância e a idade adulta, caracteriza-se por alterações de todo tipo – físicas, mentais e sociais – costuma ser desafiadora para pais e educadores. E tornou-se motivo de grande preocupação na sociedade atual. Há quem diga que estamos lidando com a geração de adolescentes mais tristes dos últimos tempos. As estatísticas sobre depressão e suicídio nessa faixa etária parecem confirmar essa avaliação. Como pais e educadores podem melhorar a relação com os adolescentes e transformar essa fase da vida num tempo mais feliz? É sobre isso que a educadora Bete P. Rodrigues, o psiquiatra Wimer Bottura Júnior e a coach parental Jacqueline Vilela vão falar no “Encontro de Pais e Educadores”, promovido pelo Metro Jornal. O evento será no dia 19 de setembro (sábado), Dia Internacional da Adolescência, de 10 às 12h30. Todos os participantes vão receber um exemplar do livro “Meu filho cresceu, e agora?”, que será lançado no dia por Jacqueline Vilela. Saiba como se inscrever no destaque "Metro+ Educação", no nosso perfil.