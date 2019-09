Inscrições para vestibular da Unicamp terminam nesta sexta

As inscrições para o vestibular 2020 da Unicamp, a Universidade de Campinas, podem ser feitas até esta sexta-feira (6). A inscrição é exclusiva pela internet e deve ser feita pelo site da Comvest.

O processo oferece 2.570 vagas, em 69 cursos. A taxa de inscrição é de 170,00 reais e poderá ser paga até segunda, dia 9 de setembro.

A primeira fase do vestibular 2020 será realizada no dia 17 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro e outubro).

Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as provas de Habilidades Específicas ocorrerão entre os 20 e 24 de janeiro de 2020.

Novidades para 2020

A principal novidade nas inscrições é que a partir deste ano, os candidatos devem escolher cursos da mesma área de conhecimento: Humanas/Artes; Biológicas/saúde; Exatas/Tecnológicas. Essa escolha irá definir a prova da segunda fase que os candidatos irão fazer, caso aprovados na primeira etapa.

Outra é que as provas da segunda fase deixam de ser iguais para todos os candidatos, passando a estar relacionadas com a área de conhecimento dos cursos escolhidos. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. Com a alteração, a segunda fase do Vestibular Unicamp será reduzida de três para dois dias.

Por último, agora serão trinta cidades que receberão a prova, com o acréscimo de Lorena e Santa Bárbara D´Oeste. Saiba mais acessando o manual do candidato, neste link.