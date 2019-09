Homem mata oito crianças e fere duas em escola na China

Ao menos oito crianças morreram e outras duas ficaram feridas após um homem ter atacado uma escola no vilarejo de Chaoyangpo, na província chinesa de Hubei, informou nesta terça-feira (3) as autoridades do país asiático.

De acordo com a polícia local, o ataque aconteceu ontem (2), no primeiro dia de volta às aulas. O suspeito, um homem de 40 anos de idade com o sobrenome Yu, foi detido. As autoridades não deram detalhes do ataque, mas a imprensa chinesa indica que o homem utilizou uma faca na ação.

O suspeito foi liberado da prisão em junho depois de cumprir uma sentença por tentativa de assassinato.

Em janeiro passado, em Pequim, um homem esfaqueou 20 crianças em uma escola primária. Já em novembro de 2018, um ataque semelhante aconteceu em Shaanxi e deixou nove crianças mortas.