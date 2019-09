Ex-governadores do Rio, Garotinho e Rosinha são presos por nova denúncia de corrupção

Os ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (sem partido) e Rosinha Matheus (Patriota) foram presos na manhã desta terça-feira (3). Os dois são investigados por suspeita de participação em um esquema de superfaturamento de contratos entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a empreiteira Odebrecht.

Veja também:

Bebê de sete meses é a quarta morte do ano por sarampo no Brasil em 2019

Ford: venda da Fábrica de São Bernardo será oficializada nesta terça-feira

Os crimes teriam sido praticados durante a construção de casas populares dos programas "Morar Feliz I" e "Morar Feliz II" durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita na cidade do Norte Fluminense do Estado. As informações foram reveladas por dois executivos da Odebrecht durante acordo de colaboração dentro da operação Lava Jato.

A operação, intitulada "Secretum Domus" foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado. A dupla presta depoimento ao Ministério Público e não há informações dos presídios para que serão encaminhados.