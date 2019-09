Após devastar as Bahamas, furacão Dorian perde força e é rebaixado para categoria 3

O furacão Dorian perdeu a força e foi rebaixado para categoria 3 durante a madrugada desta terça-feira (3). O fenômeno ainda pode se aproximar da costa da Flórida até o final do dia.

Mesmo que o centro do furacão não chegue à região, são previstos ventos fortes e tempestades na área. Dorian se moveu apenas 22 quilômetros em 24 horas, ficando praticamente estacionado sobre a ilha de Grand Bahama durante toda a segunda-feira. Os danos ainda são incalculáveis, mas já há confirmação de ao menos 5 mortes e mais de 13 mil casas danificadas ou destruídas, segundo autoridades locais.

Além da Flórida, Dorian pode atingir as costas da Geórgia e Carolina do Sul, e mais de um milhão de pessoas já foram evacuadas das três regiões. O governador Brian Kemp, da Geórgia, declarou estado de emergência em 12 municípios costeiros. Na Carolina do Sul, o governador Henry McMaster ordenou a evacuação de moradores em partes de oito municípios.

Dorian é considerado o furacão mais potente a atingir terras no Atlântico desde 1935. Furacões e ciclones têm sua periculosidade medida pela escala de Saffir-Simpson, com cinco estágios diferentes: