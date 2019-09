Empresa é multada por demolir vila no Tatuapé

A empresa responsável pela demolição, neste domingo (1º), da Vila Operária João Migliari, no Tatuapé (zona leste), foi multada em R$ 44 mil.

Fiscais da Prefeitura de São Paulo embargaram a obra no sábado após constatarem que não havia tapume para proteger a rua do entulho. Mesmo com o embargo, a empresa concluiu a demolição no dia seguinte.

A Subprefeitura da Mooca disse que a empresa poderia demolir, mas que foi multada em R$ 40 mil pela falta de tapumes e em R$ 4 mil por descumprir o embargo.

Tombamento da vila

Os moradores pediram, em maio, o tombamento da Vila Operária João Migliari. Uma reunião estava agendada ontem com o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, mas a vila foi demolida antes do pedido ser discutido.

Com 60 casas, a vila foi construída em 1950 para abrigar operários de fábricas, sendo considerada histórica por moradores. A empresa já tinha demolido 20 casas em fevereiro.