Calor só volta a São Paulo no fim de semana

A frente fria do último fim de semana já passou pela capital, mas ainda vai provocar dias com baixas temperaturas e que só irão desaparecer no sábado, quando o sol deverá voltar.

Nesta terça-feira, o tempo fica nublado e com chuva rápida à tarde. A mínima deve ficar perto dos 14ºC e a máxima não passará dos 23ºC, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Amanhã e quinta-feira o dia deve ficar bem parecido, com muitas nuvens e chuva fraca. A mínima amanhã deve ser de 14ºC e a máxima, de 18ºC. Na quinta – que deverá ser o dia mais frio da semana –, as temperaturas ficam entre 12ºC e 16ºC.

Só na sexta-feira o clima começa a melhorar, ainda com mínima de 12ºC, mas com máxima de até 22ºC.

O calor aparece mesmo no fim de semana, sem previsão de chuva e com predomínio de sol. No sábado, o dia amanhece gelado, perto dos 14ºC, porém a máxima deve bater os 28ºC. No domingo, a mínima é de 16ºC e a máxima chega nos 30ºC.

Chuvas de menos

Agosto teve o menor volume de chuvas na capital dos últimos sete anos, segundo o Inmet. Choveu apenas 3,3 mm, o que dá menos do que 10% do esperado (36 mm). O sistema Cantareira sentiu a seca. O manancial, de acordo com a Sabesp, entrou no mês com 53,9% de sua capacidade e saiu com 50,3%.