Bebê de sete meses é a quarta morte do ano por sarampo no Brasil em 2019

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirma a primeira morte por sarampo em Pernambuco desde 2013. A vítima foi um bebê de sete meses do município de Taquaritinga do Norte, no agreste do Estado. Ele morreu no dia 17 de agosto, mas a confirmação foi feita só na segunda-feira (2) após exames de laboratório.

Esta é a quarta morte por sarampo confirmada no país até agora; as outras três foram registradas em São Paulo. Uma morte suspeita é investigada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde na semana passada, entre o começo de junho e o fim de agosto, o Brasil teve 2.331 casos confirmados de sarampo.

