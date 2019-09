VÍDEO: Metereologista consegue entrar no olho do furacão Dorian e grava momento

O meteorologista Garret Black, da Força Aérea dos Estados Unidos, conseguiu capturar imagens do olho do furacão Dorian enquanto sobrevoava as Bahamas.

Com aviões poderosos conhecidos como Super Hercules e apelidados de "Caçadores de Furacões", o meteorologista e sua equipe estava jutando dados para o Centro Nacional de Furacões.

A passagem do furacão Dorian deixou um cenário catastrófico na Ilha Grande Bahama e nas Ilhas Ábacos, onde um menino de 8 anos morreu afogado. Até o momento, a Cruz Vermelha estima que pelo menos 13 mil casas foram destruídas, de acordo com a CNN.

Enquanto o enfraquecimento gradual é esperado, o furacão Dorian passará "perigosamente perto" da costa da Flórida entre a noite desta segunda-feira (2) e a madrugada de terça-feira (3).