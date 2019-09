Salário mínimo: Governo propõe valor de R$ 1.039

O salário mínimo proposto pelo governo federal para o ano que vem é de R$ 1.039. O valor consta no Projeto de Lei Orçamentária de 2020, enviado para análise do Congresso Nacional na sexta-feira.

“Esse valor é exatamente o número de 2019 corrigido pelo INPC [Índice Nacional de Preços ao Consumidor]. Não é nossa política de salário mínimo. Temos até o fim do ano para estabelecer como ela será”, afirmou o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues.

Até o ano passado, a política de reajuste, aprovada em lei, previa correção pela inflação mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto). O modelo vigorou entre 2011 e 2019. Porém, nem sempre houve aumento real porque o PIB do país, em 2015 e 2016, registrou retração, com queda de 7% no acumulado.

O valor previsto agora está abaixo da última projeção, anunciada em abril, de R$ 1.040. A revisão para baixo é relacionada à correção pelo INPC, com queda nos últimos meses (de 4,19% para 4,09%).