Hong Kong tem violento protesto em aeroporto; voos foram cancelados

Centenas de manifestantes pró-democracia bloquearam neste domingo (1) o caminho para o aeroporto internacional de Hong Kong para atrapalhar o funcionamento do terminal.

A nova mobilização ocorre um dia depois dos conflitos entre policiais e manifestantes em um dos atos mais violentos desde o início da série de protestos na região, há cerca de três meses.

De acordo com o site do aeroporto, diversos voos foram cancelados hoje depois que os militantes se reuniram do lado externo do local, que teve a segurança reforçada.

Ontem, os manifestantes desafiaram a proibição das autoridades e foram às ruas na data que marcou o quinto aniversário do dia em que o governo chinês negou a possibilidade de eleições abertas no território.

O protesto, porém, foi marcado por muita violência. Imagens mostraram policiais atingindo pessoas com bastões e usando spray de pimenta em um trem no metrô de Hong Kong. As autoridades informaram que o confronto ocorreu contra "manifestantes radicais". No entanto, não está claro se todos os feridos e presos no sistema de metrô estavam no protesto.