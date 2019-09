VÍDEO: Internautas compartilham imagens de destruição deixada pelo furacão Dorian

O furacão Dorian atingiu a categoria 5 no domingo (1), com ventos de até 285 km/h, e ganhou mais força, transformando-se na tempestade mais potente já registrada no noroeste das Bahamas.

Segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões), as condições catastróficas estão acontecendo na Ilha Grande Bahama e nas Ilhas Ábacos, onde foi reportada a primeira vítima da ventania – um menino de 8 anos, que morreu afogado.

Nesta segunda-feira (2), o olho do furacão está sobre Grande Bahama, ilha mais setentrional do país e que enfrenta um blecaute total por causa da tempestade. A Cruz Vermelha estima em pelo menos 13 mil o número de casas destruídas.

Nas redes sociais, diversos internautas compartilharam vídeos da destruição deixada pelo furacão. Veja a seguir:

🔴ÚLTIMA HORA🌀🌀🌀#Dorian toca terra nas Bahamas com ventos sustentados de 295km/h em Elbow Cay, Grande Abaco.

🎬José Adrovet pic.twitter.com/QSf3egObjo — En la vía (@ejpl_2011) September 1, 2019