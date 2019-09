Fã de 'Grey's Anatomy' é detido na Santa Casa ao se passar por médico

Um homem foi detido na noite da última quinta-feira (29) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo por se passar por médico. De acordo com boletim de ocorrência registrado no 2º DP, no bairro do Bom Retiro, ele o fez por ser fã da série "Grey's Anatomy".

Fabio Farias da Silva, de 24 anos, estava com estetoscópio e jaleco no local, que fica no centro da capital paulista, e, segundo testemunhas, chegou a dar alta para pelo menos dois pacientes. Ele também já foi visto no hospital outras vezes.

Leia mais:

88% dos brasileiros discordam de frase de Bolsonaro sobre cocô, diz Datafolha

Corinthians quer tatuar brasão em 3 mil torcedores para quebrar recorde

Silva afirmou que era um especialista bucomaxilofacial. Segundo o próprio em seu depoimento, ele não atendeu ninguém, apenas queria se passar por médico por admirar a profissão como vê na série e ter o sonho antigo de exercê-la.

A Santa Casa declarou em nota que tem orientado à equipe com frequência a identificar pessoas que circulam pelo hospital sem identificação.