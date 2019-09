EUA ordena evacuação de 1 milhão de pessoas por furacão

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou a evacuação obrigatória de todo o litoral do estado, que está na rota do furacão Dorian. A medida afetará cerca de 1 milhão de pessoas.

A tempestade já atingiu o arquipélago das Bahamas, no Caribe, com ventos de até 285 quilômetros por hora, o que a coloca no topo da escala de um a cinco que determina a força dos furacões, e deve chegar ao sul dos Estados Unidos entre segunda (2) e terça-feira (3).

"É um furacão monstruoso, rezem por nós", afirmou o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, Dorian se deslocará "perigosamente rumo à costa da Flórida".

O olho do furacão está sobre Grande Bahama, ilha mais setentrional das Bahamas, onde as pessoas foram aconselhadas a não sair de seus abrigos. Os ventos, no entanto, diminuíram para cerca de 265 quilômetros por hora.