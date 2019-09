Bar palestino no Centro de São Paulo é atacado por grupo com faca

View this post on Instagram

NOTA OFICIAL Como tem sido noticiado em parte da imprensa, o Al Janiah – Bar, Restaurante e Centro Cultural sofreu um ataque na madrugada do domingo (1/9). Por volta das 3h30 da manhã, um grupo de cinco pessoas se aproximou da porta principal do estabelecimento portando uma faca e spray de pimenta. As câmeras de segurança registraram o momento do covarde ataque. Os membros do grupo fugiram na sequência. Ninguém ficou ferido, nossa equipe conseguiu conter o ataque e todos os presentes estão bem. Não podemos nos calar diante da motivação deste ato, num contexto de crescente discurso de intolerância e ódio que acomete este pais. Desde o inicio, o Al Janiah sempre foi conhecido por ser um espaço democrático, de defesa das minorias políticas e acolhimento de refugiados. Sua historia se liga a luta pela Libertação da Palestina. Institucionalmente estamos tomando as devidas providências por meio de nossos advogados. Agradecemos o apoio que temos recebido de todos os cantos do Brasil. Não vai ser fácil destruir a solidariedade e os espaços democráticos que foram construídos. Da resistência palestina, buscamos inspiração: "Vocês que passam com palavras efêmeras, como a poeira amarga, passem onde quiserem, mas não passem entre nós como insetos com asas temos o que fazer na nossa terra temos trigo a criar e regar com o orvalho do nosso corpo temos o que a vocês aqui não agrada: temos pedra… e perdiz!" (Mahmud Darwish) É preciso estar atento e fortes. Seguimos! Nos mantemos firmes na luta, tão necessária nesse contexto de ataque à democracia. Nossa resistência continua e nossa programação cultural segue normalmente, em defesa da Cultura e celebração da diversidade. Direção do Al Janiah