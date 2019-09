Azul abre processo seletivo para sua primeira turma de trainee

A companhia Azul abriu nesta segunda-feira o processo seletivo para sua primeira turma de trainee. Em comunicado, a empresa revelou que o projeto inicia em janeiro de 2020.

“Queremos trazer ainda mais talentos para voar alto e junto com nossos mais de 13 mil Tripulantes. Estamos confiantes de que seremos procurados por muitos jovens que se identificam com a Azul e seu propósito como uma empresa que liga o país”, explica Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes.

Imagem ilustrativa. / Sergio Moraes/Reuters

Para o Programa Trainee 2020 Azul, a companhia selecionará profissionais de formações diversas para atuarem nas mais diferentes áreas do negócio. Para participar, o candidato deve ter formação superior com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019.

É preciso fluência em inglês, mas não há necessidade de experiência profissional. As inscrições serão realizadas no hotsite do Programa: www.voeazul.com.br/trainee. As etapas do processo são:

Inscrições: de 02 de setembro a 06 de outubro.

Testes On-line: setembro e outubro.

Painéis On-line: outubro.

Entrevista com RH: novembro.

Painel de Negócios: novembro.

Bate-papo com executivos da Azul: dezembro

Devolutiva: dezembro

Início do programa: janeiro de 2020.

Ao ser contratado, o trainee se torna um tripulante e passará por um processo de desenvolvimento profissional de dois anos. Ao fazer parte, o profissional tem acesso a diversos benefícios, incluindo o Programa de Concessão de Passagens, que oferece bilhetes aéreos ilimitados (modo stand-by) para ele e seus familiares, bem como previdência privada, refeição, plano de saúde e odontológico.

Com informações da Azul

