Previsão do tempo: Chuva persiste nesta segunda-feira em São Paulo

O sistema frontal que provocou chuvas intermitentes desde a noite do último sábado (31) e por todo o domingo, se afasta gradativamente do litoral paulista, mas ainda deve manter o tempo instável no início desta semana.

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas – SP), os ventos passam a soprar do quadrante sul, mantendo as temperaturas ainda baixas.

Nesta segunda-feira (2), os termômetros variam entre mínima de 15ºC e máxima que não deve superar os 23ºC. O céu deve apresentar muita nebulosidade e chuvas que se alternam com períodos de melhoria durante todo o dia.

Já na terça-feira (3), o sistema frontal se afasta, mas os ventos ainda causam muita nebulosidade, chuvas isoladas e garoa na Grande São Paulo. Mínima de 14°C e máxima de 24°C.