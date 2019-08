Previsão do Tempo: domingão traz chuva e queda de temperatura para São Paulo

Após um dia típico de verão neste sábado, o paulistano já deve se preparar para quedas de temperatura e chuvas nos próximos dias.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o domingo terá temperatura máxima de 26ºC e mínima de 18º C. Pode chover em qualquer horário do dia, com previsão de chuvas intensas para o período da tarde e noite.

A queda de temperatura se estende para toda semana. Na segunda, os termômetros não devem passar de 21ºC.