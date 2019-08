Dupla Sena: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 1981 da Dupla Sena vai pagar neste sábado (dia 31) um prêmio de R$ 3,2 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º Sorteio

03, 05, 15, 31, 41, 48

2º Sorteio

10, 12, 13, 25, 44, 47

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio de quinta-feira, 22 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e 9 no segundo. Eles levaram para casa, respectivamente, R$ 2.501,46 e R$ 5.503,21.

