Atiradores abrem fogo em cidades do Texas

As polícias de Odessa e de Midland, no Texas, informaram que várias pessoas ficaram feridas por tiros disparados no final da tarde deste sábado, 31.

Suspeita-se o ataque tenha sido promovido por mais de um atirador. A polícia de Odessa disse que um ou possivelmente dois suspeitos sequestraram um veículo do serviço postal americano e estavam atirando aleatoriamente, fazendo uma série de vítimas.

O campus da Universidade de Teas Permian Basin foi fechado. O Departamento de Segurança Pública do Texas instou os residentes a evitar grandes rodovias da região. Fonte: Associated Press.