Sarampo: zona norte é campeã de casos em São Paulo

A zona norte é a região da cidade que concentra o maior número de casos confirmados de sarampo neste ano, segundo dados disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo. Ali estão ainda os cinco bairros com mais registros da doença no ano (veja ao lado).

Até 6 de agosto, última totalização disponível no site, 338 casos de sarampo haviam sido confirmados em moradores da zona norte. O bairro “campeão” de notificações na cidade é o Tremembé, com 56 casos. Por região, a segunda maior incidência é na zona sul, com 206 registros, seguida pela zona leste, com 190. Em 6 de agosto, o total de casos na cidade estava em 995 –pelo último dado divulgado, na quarta-feira, a capital já soma 1.637 casos.

Segundo Solange Saboia, 61 anos, da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) da Secretaria Municipal da Saúde, como teve mais casos, a zona norte foi alvo de mais ações de bloqueio, nas quais são vacinados as pessoas com quem o paciente com suspeita de sarampo teve contato em casa, na escola e no trabalho. “Teve mais bloqueios e mais intensificação de vacinação.”

Campanha

Devido à morte por sarampo confirmada anteontem, a primeira em 22 anos na cidade, a prefeitura tenta estender a campanha de vacinação, prevista para acabar amanhã –depende de retorno do Ministério da Saúde. A capital passa por surto da doença e, na Europa, os casos dobraram (leia na pág. 07).

Mas Solange diz que, com ou sem campanha, quem não se imunizou deve procurar uma das 464 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e tomar a dose. Pessoas de 1 a 29 anos precisam ter duas doses da vacina e aquelas entre 30 e 59, uma dose.

A médica diz que a secretaria vai buscar as crianças entre 6 e 11 meses que não se vacinaram nas creches municipais e mesmo nas casas para aplicar a dose.