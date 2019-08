YOUPIX Summit 2019: Jout Jout e Felipe Castanhari são destaques em evento sobre conteúdo digital

Se antes a criação de conteúdo estava concentrada na mão de profissionais da comunicação, a explosão das redes sociais possibilitou novas possibilidades de interação em massa. Os especialistas em diferentes segmentos deixaram de ser fontes e passaram a se promover com seus textos, imagens e vídeos próprios. Pessoas comuns caíram nas graças do público abrindo suas rotinas e reflexões, e até jornalistas se reinventaram produzindo material exclusivo para a internet.

Para discutir a produção e difusão desse conteúdo digital, o evento YOUPIX Summit 2019 em São Paulo reúne grandes nomes da área, incluindo influenciadores, youtubers e profissionais de marketing de grandes empresas. Serão quatro palcos com debates, palestras e oficinas voltados para produtores e marcas que buscam integrar o modelo no seu plano de comunicação.

Entre os confirmados estão a youtuber Julia Tolezano, conhecida como Jout Jout, formada em jornalismo e que transformou sua carreira ao produzir vídeos em que discute temas do seu universo, como feminismo, política e cultura pop. Ao lado da artista Rosa Maria e da empresária e apresentadora Ana Paula Xongani, ela fecha a programação do evento com uma roda de conversa sobre acolhimento.

Os participantes poderão trazer desabafos sobre a vida pessoal e profissional e receber conselhos das convidadas. A mesa faz parte de uma programação especial da YOUPIX Summit deste ano, que promove a produção de conteúdo digital de forma saudável.

No palco Creators Talks, outros grandes nomes passarão por entrevistas em profundidade sobre suas rotinas de trabalho e o impacto como influenciador para a sociedade. Entre eles está Felipe Castanhari, responsável pelo Canal Nostalgia e que recentemente teve sua produção abraçada pela Netflix.

Também estão confirmados Guilherme Melles, diretor geral da rede Quebrando o Tabu, Fernanda Soares e Herbert Castro, do Canal das Bee, e a influenciadora Verônica Oliveira, do perfil Faxina Boa. Todos serão entrevistados por outros criadores de conteúdo.

Para além da internet, a YOUPIX Summit 2019 reúne ainda personalidades que se estabeleceram na televisão e se reinventaram com as redes sociais, como as atrizes Fernanda Souza, Cleo e Suzi Pires. Nomes relevantes dentro do mercado de trabalho do marketing digital, como Fátima Pissarra, diretora geral da Music2/Mynd8 e Pedro Alvim, gerente sênior de marketing da Magazine Luiza. Como convidada internacional, a CEO da Shareablee, Tania Yuki, fala sobre a importância de contar uma história dentro do conteúdo de marca.

A YOUPIX Summit 2019 será realizada na Unibes Cultural (rua Oscar Freire, 2.500) e ainda contará com uma feira de negócios em que empresas do ramo farão exposições e ações com os participantes. Para participar é preciso adquirir uma credencial no site oficial do evento – lote atual custa R$ 619.