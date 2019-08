Serviço de consultório móvel em São Paulo leva o veterinário até seu pet; saiba mais

O Hospital Veterinário Vet Popular acaba de inaugurar um serviço de consultório móvel – o "Movinho". Com ele, pets e seus donos poderão ser atendidos por toda a Grande São Paulo sem sair de casa.

O consultório fornece consultas, vacinas, exames de check-up, medicações, ultrassonografia e eletrocardiograma. Em casos emergenciais, os animais são encaminhados para uma das duas unidades físicas da Vet Popular – abertas 24h e localizadas nas zonas Norte e Leste da capital.

Para obter o serviço, é preciso fazer agendamento por um canal no WhatsApp. Clique neste link ou contate o número (11) 99787-7539 para marcar um horário.

No mercado desde 2008, o Hospital Veterinário Vet Popular é o primeiro do país a promover medicina veterinária a preços populares. Saiba mais no site.