Tóquio é a cidade mais segura do mundo, conclui The Economist

Um grupo de pesquisa da revista britânica The Economist designou Tóquio como a cidade mais segura do mundo na sua última lista revisada bienalmente.

A equipe anunciou o Índice de Cidades Seguras 2019, na quinta-feira (29). O relatório classifica as principais cidades do mundo com base em avaliações de 50 indicadores, incluindo taxas de crime e mortes causadas por desastres naturais.

LEIA MAIS:

Caminhão pega fogo e bloqueia totalmente rodovia Presidente Dutra

Temendo violência, manifestantes cancelam protestos em Hong Kong

A capital japonesa ficou em primeiro lugar entre 60 cidades na classificação de 2019 pela terceira vez consecutiva desde o primeiro relatório publicado em 2015.

Tóquio recebeu alta pontuação por conta do planejamento de prevenção de desastres, assim como baixos níveis de crimes violentos e infecção de vírus de computação.

Contudo, o documento também observou que Tóquio ainda enfrenta a questão de corrupções e crimes organizados.

Cingapura ficou em segundo lugar, enquanto uma outra cidade japonesa, Osaka, obteve a terceira colocação.

Seis das 10 primeiras cidades são da região Ásia-Pacífico. As outras são Washington, Toronto, Amsterdã e Copenhague.