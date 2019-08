Previsão do Tempo: São Paulo chega a 32ºC neste sábado

Uma má notícia para quem estava curtindo o frio de agosto: neste sábado, as temperaturas de São Paulo sobem novamente e chegam até os 32ºC. A previsão é do site Climatempo.

Com sol e poucas nuvens no céu durante todo o dia, é possível esperar uma sensação de calor intenso. A manhã tem um breve momento de maior frio, atingindo a mínima de 16ºC às 6h – porém dura pouco. A partir de então, a temperatura cresce rapidamente até chegar aos 32ºC no meio da tarde.

A noite também será mais amena, oscilando em torno dos 25ºC.

Não há previsão de chuva para momento algum do dia – aliás, o índice de umidade do ar estará bastante reduzido, com mínima de 30% prevista pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

No domingo, o panorama muda com a possível chegada das chuvas. O dia será mais nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A umidade também aumenta, e, consequentemente, as temperaturas serão reduzidas – com máxima de 26ºC prevista pelo Climatempo.