Mercado Livre e Azul anunciam parceria para entrega de produtos

Os cofundadores do Mercado Livre, Stelleo Tolda e Marcos Galperin, e o presidente da Azul, John Rodgerson, anunciaram na quinta-feira (29) uma parceria entre as duas empresas para realizar entregas de produtos por via aérea em todo o Brasil.

Rodgerson lembrou que a Azul prevê investimentos de US$ 1,5 bilhão para novas aeronaves. “Temos que acompanhar o crescimento do Mercado Livre. Vamos investir pesado na empresa para realizar as entregas. Essa parceria é só o começo”, disse o presidente da aérea.

Em entrevista durante o evento Mercado Livre Experience, em São Paulo, os empresários disseram que, inicialmente, as operações deverão ocorrer em 16 capitais – sem especificar quais. Segundo eles, as entregas serão feitas em um dia, modelo conhecido como Next Day.

“A gente começa a democratizar cada vez mais os serviços de entrega em um dia, que são muito concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro”, afirmou Tolda. “O futuro é a entrega Next Day, e a Azul vai ser parte importante desse processo”, disse o cofundador do Mercado Livre.

“Temos a expectativa de atingir números altíssimos e entregas em tempo cada vez menor”, declarou o vice-presidente de Mercado Envios para a América Latina do Mercado Livre, Leandro Bassoi.