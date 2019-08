Empreendedora do meme dos "três reais" recebe moção honrosa na Alerj

A empreendedora e blogueira Raquel Motta ficou conhecida em todo o país ao aparecer durante matéria na TV Globo, em que falava sobre as carteiras que produzia e vendia. Perguntada pela repórter Ana Furtado sobre o custo de produção de cada carteira, Raquel respondeu: "Ana, você não vai acreditar. Custou três reais".

De fato, Ana não acreditou: "três?". "Três reais", reiterou a vendedora, com seu forte sotaque carioca. Da repetição das palavras, nasceu o meme dos "três reais".

Agora, Raquel vai além dos memes e gifs seus na internet para ministrar uma palestra sobre empreendedorismo no Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) nesta sexta-feira (30). "Raquel 3 Reais", como é conhecida carinhosamente pelos seus mais de 160 mil seguidores nas redes sociais, vai compartilhar com os alunos e convidados dicas de como empreender com poucos recursos.

No evento, ela também receberá uma Moção Honrosa entregue pela deputada estadual Jucélia Oliveira Freitas, conhecida como "Tia Ju", presidente do Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O reconhecimento é pelo trabalho desenvolvido por Raquel com crianças e adolescentes de periferia no Estado.

Além de empreendedora, Motta também se destaca como educadora, e criou sua própria instituição: o Instituto Musiva, que desenvolve oficinas e projetos socioculturais desde 2004. Para conhecer mais sobre este trabalho, acesse o site: www.institutomusiva.org.br.