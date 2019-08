Lava Jato se vê em divisor de águas e ‘calcula prejuízo’

Na terça-feira, a 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) anulou, pela primeira vez, uma condenação imposta pela Lava Jato e acendeu sinal de alerta geral: na força-tarefa do MPF (Ministério Público Federal), que vê possibilidade para de soltura de criminosos presos pela operação; nos réus e seus advogados, que enxergam a mesma brecha; e nos próprios ministros da Corte, que irão decidir se esse efeito cascata pode ser aplicado e já estudam criar um freio.

A decisão do STF anulou a condenação de Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras e acusado de receber propina de R$ 3 milhões.

Veja também:

Festa do Peão de Barretos movimenta R$ 900 milhões este ano

Previsão do Tempo: temperatura chega a 29ºC nesta sexta em SP

O entendimento foi de que réus delatados, como Bendine, não podem fazer suas alegações finais (última manifestação) ao mesmo tempo que os réus delatores, pois isso prejudica a defesa, que pode ficar impedida de rebater denúncias.

Esse procedimento foi usado em diversos processos da Lava Jato, como os conduzidos pelo ex-juiz e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

A força-tarefa do MPF disse que essa diferenciação de prazo para as alegações de réus não existe na lei brasileira e que se esse passar a ser o entendimento do STF, “poderão ser anuladas 32 sentenças, envolvendo 143 dentre 162 réus condenados pela Lava Jato”.

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já entraram com pedidos para revisão dos processos em que o petista foi condenado, como os do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, ambos em São Paulo.

Outros condenados, como o ex-ministro José Dirceu (PT), o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-deputado federal Eduardo Cunha, ambos do MDB, também podem ser beneficiados.

O ministro Edson Fachin já recebeu pedido da defesa de outro réu e decidiu enviar o tema ao plenário do Supremo. Segundo Fachin, é preciso “preservar a segurança jurídica” e, por isso, o assunto deve ser tratado pelos 11 ministros da Corte e não só por uma turma.

Uma das possibilidades é que o ministros definam que o novo entendimento tenha validade apenas para os pedidos que foram feitos nas instâncias inferiores e não para os que forem formulados a partir de agora. A data deste julgamento que poderá alterar o passado e definir o futuro da Lava Jato ainda não foi marcada pelo STF.

Entenda o caso

O que é o “caso Bendine”?

A 2ª Turma do STF anulou na terça-feira a condenação pela Lava Jato que havia sido imposta ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine. Os ministros concordaram com os advogados, que disseram ter tido o direito de defesa cerceado porque apresentaram as alegações finais (última manifestação) ao mesmo tempo que os réus delatores (que funcionaram como assistentes de acusação), o que impediu a ampla defesa.

Qual o seu efeito para o caso?

Bendine é acusado de ter recebido R$ 3 milhões em propina e foi condenado por Moro em 2018 a 11 anos de reclusão. Com a anulação da sentença, o caso deve voltar para a primeira instância.

Qual o seu efeito para a Lava Jato?

O “caso Bendine” abre uma brecha para que casos similares recebam o mesmo tratamento jurídico, o que pode fazer com que advogados peçam a anulação da condenação de outros réus.