Instituto PROA oferece curso gratuito de capacitação profissional em SP; inscreva-se

O Instituto PROA, ONG paulistana, abriu inscrições para seu curso de capacitação profissional em 2020. Gratuitamente, os 320 selecionados terão seis meses de aulas, nas quais trabalharão competências comportamentais e socioemocionais, como capacidade de trabalhar em grupo, resiliência e criatividade.

Já são mais de 5 mil jovens formados – sendo que, nos últimos três anos, 85% dos jovens formados estão trabalhando em grandes empresas. A intenção do Instituto PROA é que o jovem saia da capacitação preparado para encarar o mercado de trabalho e os processos de recrutamento e seleção que são cada vez mais competitivos.

As aulas acontecem no contraturno escolar, disponíveis nos períodos da manhã ou tarde. Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 19 anos, cursar ou ter concluído o 3° ano do Ensino Médio em escola pública e ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família.

O PROA também trabalha disciplinas técnicas, como práticas administrativas, informática, comunicação, redação e matemática. Além disso, tem a preocupação de enriquecer o repertório cultural dos alunos, promovendo ações que unem entretenimento e aprendizado.

“No PROA, vivi uma das melhores experiências da minha vida. Acho que, dificilmente o que aprendi no PROA, aprenderia em outros lugares. Eu era totalmente descrente de mim mesma e o PROA me ensinou a valorizar meu potencial, o que sou e o que já vivi. Hoje, faço faculdade e trabalho numa das maiores empresas de tecnologia e mídias sociais do mundo”, relata a ex-PROANA, Stephany Cristiny Leite, de 18 anos.

As inscrições ficam abertas a partir de 28 de agosto, até 30 de novembro. Para se inscrever, clique aqui.