Cigarros são proibidos em parques públicos de São Paulo

Há 10 anos atrás, a legislação antifumo proibiu o consumo de cigarros em locais totalmente ou parcialmente fechados. Agora, a proibição será estendida para parques públicos.

Isso porque o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionará nesta sexta-feira (30) uma lei que proíbe o fumo em todos os parques municipais.

Aprovado em maio pela Câmara Municipal, o projeto determina que o consumo de cigarros, cachimbo, narguilés ou qualquer item que propague fumaça, derivada ou não do tabaco pode render multa de R$ 500, aplicada em dobro caso o infrator seja flagrado mais de uma vez.

Além disso, os parques contarão com placas informativas sobre a lei e áreas especiais para os fumantes, que serão criadas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e ficarão distantes de áreas infantis, esportivas e com alta circulação de pessoas.