Casas de São Paulo tinham 300 máquinas de vídeo bingo

Sete imóveis na Capital, todos com suas fachadas alteradas para enganar as autoridades, abrigavam bingos clandestinos. Durante operação na noite desta quinta-feira, policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) apreenderam 300 máquinas de vídeo bingo, máquinas de cartão, dinheiro e folhas de cheque.

Algumas casas ficavam na região central da cidade, como Alameda Itu, onde foram apreendidas 39 máquinas, e rua Padre João Manoel, onde os policiais encontraram 41 máquinas de vídeo bingo. A operação foi realizada ainda na Vila Sônia, Freguesia do Ó, Campo Limpo e Vila Leopoldina.

Mais de 40 pessoas foram autuadas e responderão na Justiça.