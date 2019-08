Caminhão pega fogo e bloqueia totalmente rodovia Presidente Dutra

A rodovia Presidente Dutra está totalmente bloqueada desde as 9h da manhã desta sexta-feira (30), em ambas as direções, no quilômetro 118 em Taubaté.

A interdição acontece após um caminhão-tanque pegar fogo. O veículo transportava ácido clorídrico.

O incêndio começou após uma colisão lateral com outra carreta. De acordo com a CCR NovaDutra, ninguém ficou ferido e equipes trabalham no transbordo da carga, sem previsão para liberação.

O motorista deve utilizar a rodovia Carvalho Pinto como alternativa.