Aulas gratuitas de patinete elétrico estarão no sábado no Largo da Batata

Neste sábado, dia 31 de agosto, a Lime realizará mais uma aula gratuita de condução de patinetes e boas práticas para quem já usa ou quer usar esta modalidade de transporte. O evento acontece no Largo da Batata, próximo ao metrô Faria Lima, das 10h às 17h.

No local, os usuários poderão ter uma experiência divertida em ambiente controlado, com todo instrutores treinados para ensinar aos usuários como usar as patinetes.

O evento já acontece em outros países nos quais a Lime opera, como Estados Unidos e Alemanha, e mostrou ter grande adesão em seu primeiro fim de semana em São Paulo.

As aulas ocorrem de 30 em 30 minutos e comportam até 15 pessoas cada uma. Para garantir a presença os interessados podem fazer inscrições gratuitas no site SYMPLA. Quem passar pelo local também pode participar em caso de vagas sobressalentes.

Serviço:

First Ride Academy

Quando: Sábado, 31 de agosto

Horário: das 10h às 17h

Onde: Largo da Batata (próximo ao metrô Faria Lima)

Inscrições: CLIQUE