Raízen abre 500 vagas para trainee, estágio e aprendizes; confira

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell, está com inscrições abertas para o Programa Talentos Raízen. Ao todo, serão mais de 500 vagas disponíveis para escritórios, terminais de distribuição, aeroportos e usinas em todo o Brasil.

Os(as) interessados(as) devem se inscrever pelo site www.raizen.com.br/talentos até 09 de setembro.

O processo seletivo inclui testes online, dinâmica de grupo e entrevista final. Confira abaixo os perfis de cada programa:

Trainee: é necessário que os candidatos tenham concluído o ensino superior até dezembro/2017. Ao todo, são 25 vagas disponíveis, para trainers atuarem ao longo de 18 meses em diferentes projetos na Raízen. A remuneração mensal é R$ 7.000,00;

Aprendiz: destinado a jovens que estejam cursando ou que já finalizaram o Ensino Médio e/ou Técnico, sem registro anterior como aprendiz. A remuneração parte do valor de R$ 4,02 por hora, variando de acordo com o previsto no Acordo Coletivo de cada localidade de trabalho;

Estágio: voltado para estudantes cursando o penúltimo e último ano da graduação e que tenham disponibilidade de estagiar por, no mínimo, um ano. A remuneração é R$ 1.417,50 para alunos do penúltimo ano, e R$ 1.517,50 para alunos do último ano. A carga horária é de 30 horas semanais;

Estágio de verão: para estudantes de todos os cursos, que estão cursando entre o primeiro e penúltimo ano da faculdade. O salário é R$ 1.417,50 por mês.

As oportunidades estão disponíveis nas mais diversas áreas da empresa, como produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, área comercial, recursos humanos, jurídico, finanças, marketing e tecnologia da informação. Além da remuneração, aprovados tem direito a férias remuneradas, auxílio transporte, vale refeição ou refeitório no local, seguro de vida e assistência médica. O processo é aberto a todas as áreas de formação e para jovens do país inteiro.