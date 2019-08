Turista chinês é morto a facadas em tentativa de assalto em Ipanema

Um turista chinês foi morto e outro ficou ferido após uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 29, na orla de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, e no início da manhã o turista ferido foi transferido para um hospital particular. O turista morto foi identificado como Chen Cang Yang.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime. Agentes da DHC realizam diligências para esclarecer o caso. As investigações estão em andamento.